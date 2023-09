Die Stadt Dömitz und der örtliche Kulturverein „Leben und Kultur“ (LuK) wollen die Stadt attraktiver gestalten und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Bei diesem Vorhaben sind die Einwohner gefragt. Zwei Flächen sollen durch Ideen der Bürger verschönert werden. Am Freitag, 22. September, finden Vor-Ort-Treffen statt. Von 14 bis 16 Uhr am Zingelparkplatz sowie von 16 bis 18 Uhr bei der Grünfläche gegenüber vom Hafenzentrum in der Werderstraße.

„Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, die Orte für sich einzunehmen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich über die Ideen auszutauschen“, erklärt Mandy Botzler als Leiterin für den Fachbereich Kultur und Tourismus bei der Stadt Dömitz. „Egal ob Wohlfühl-Oase, Treffpunkt, Sitzmöglichkeiten oder Installation von Beschäftigungsmöglichkeiten - die Mitarbeiter der Stadt Dömitz und Mitstreiter der Initiative LuK tragen alle Vorschläge zusammen.“

Vorschläge zeitnah realisieren

Anschließend werde eine Auswertung erfolgen. Die Initiatoren seien zuversichtlich, leicht umsetzbare Vorschläge zeitnah realisieren zu können. Weitere Auskünfte gibt es telefonisch unter 038758 22112 sowie per Mail an tourismus@doemitz.de.