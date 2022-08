Die Regionale Schule mit Grundschule in Malliß erhält seit Jahren auch das Qualitätssiegel „Sicherheit macht Schule“. FOTO: Thorsten Meier up-down up-down Digitalisierung in der Schule Kinder in Malliß können dank Witheboards noch besser lernen Von Thorsten Meier | 23.08.2022, 10:16 Uhr

Die Regionale Schule mit Grundschule in Malliß wurde in den Sommerferien nicht nur mit den neuen Tafeln ausgestattet, sondern an vielen Ecken modernisiert. 40.000 Euro hat die Gemeinde investiert.