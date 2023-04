Auch den Kontakt zu Unternehmen will der neue Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Dömitz-Malliß Ronny Schult suchen, um die Wirtschaftsförderung zu verbessern. Die Zertifizierung zum famiienfreundlichen Unternehmen strebe er ebenfalls an. „Ich will Gestalter und nicht Verwalter sein.“

Foto: Thorsten Meier up-down up-down