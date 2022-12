Im Oktober hat die Disco „The Village“ in Grebs ihr 50+2-jähriges Bestehen gefeiert. Jetzt wird zum Wild Village Christmas aufgelegt. Foto: Benjamin Genz up-down up-down Partys in Grebs und Hagenow Hier gibts Techno statt Tannenbaum Von Kathrin Neumann | 23.12.2022, 14:49 Uhr

Wer nach der Bescherung nicht mehr am Tannenbaum sitzen möchte, hat in der Region einige Möglichkeiten um zu feiern. Auch in Grebs ist wieder Party.