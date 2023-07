Katrin Hecht (r.) aus Dresden und Anne Helms aus Ludwigslust sind nicht zufällig bei der „Orange Sun“ gelandet. Sie kennen Veranstalter Sandy Twachtmann. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down „Orange Sun“ 2023 in Menkendorf Festivalgäste schätzen die familiäre Atmosphäre Von Kathrin Neumann | 09.07.2023, 13:54 Uhr

Am Wochenende feierten Festivalbesucher aus allen Ecken Deutschlands bei der „Orange Sun“ am Burgwall in Menkendorf. Viele mögen die familiäre Atmosphäre.