Dömitz bespielt geht in die zweite Runde: Aus Deutschland um die Welt und wieder zurück, so könnte das Motto lauten. Die Band Tiahi bringt mit ihrer Musik die Leichtigkeit des Seins von den schönsten Städten und Stränden des Planeten nach Deutschland, konkret nach Dömitz. „Am Sonnabend ab 19 Uhr grooven die Jungs auf dem örtlichen Slüterplatz und sorgen für positive Stimmung, Sonnenschein und Lächeln“, erklärt Mandy Botzler von der Stadt Dömitz.

Die Band ist in der Elbestadt nicht unbekannt. „2022 waren die Musiker bereits im Rahmen der Dömitzer Musiknacht zu erleben. Und das mehrsprachig, multiinstrumental und voller Positivität“, so Botzler. An Inspiration dazu mangele es der Gruppe nicht: Mehr als fünf Jahre im Ausland und Abenteuer auf fünf Kontinenten bieten den Stoff für Songs über Freiheit und Freunde, über das Zusammenfinden und Auseinandergehen, über das Leben und die Liebe. „Ich habe die Jungs im vergangenen Jahr selbst erlebt und war total begeistert“, verrät Mandy Botzler. Es gibt am Sonnabend auch eine Bar, an der es unter anderem Cocktails gibt.

Nächstes Konzert am 28. Oktober

Das kostenfreie Konzert finde im Rahmen der neuen Konzertreihe „Dömitz bespielt“ des örtlichen Kulturvereins „Leben und Kultur“ (LuK) statt. Dieser wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Sofortprogramms „RE-Start lebendige Innenstädte M-V“ unterstützt. Weiter mit „Dömitz bespielt“ geht es am 28. Oktober mit „Reis Against The Spülmachine“ im örtlichen Kulturhaus.