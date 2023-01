Bürgermeister Reinhold Suhrau lädt zum Neujahrsempfang in das Rathaus von Dömitz ein. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Neujahrsempfang in Dömitz Bürgermeister will mit Bürgern ins Gespräch kommen Von Kathrin Neumann | 05.01.2023, 11:30 Uhr

Mit einem Empfang will Bürgermeister Reinhold Suhrau in Dömitz in das neue Jahr starten. Und das ist der Grund, warum er keine persönlichen Einladungen verschickt.