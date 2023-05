Der alte Teppich von Wilfried Piede (l.) und seiner Frau Margot wurde als Erstes auf dem neuen Wertstoffhof in Heiddorf entsorgt. Begrüßt wurden sie unter anderem von Andreas Lange (2.v.l.), Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Abfallentsorgung Ludwigslust-Parchim Neuer Wertstoffhof des Landkreises in Heiddorf eröffnet Von Dénise Schulze | 12.05.2023, 14:14 Uhr

Im Gewerbegebiet Am alten Postweg in der Gemeinde Neu Kaliß können Bürger ab sofort an drei Tagen in der Woche ihre Abfälle und Wertstoffe aus dem Haushalt abliefern.