Bringen ein Stück Versorgungssicherheit nach Malliß und in die Region: Valerie Hartung, Stefan Paasche und Christin Winter (v.l.). Foto: Thorsten Meier up-down up-down Neueröffnung Neuer ambulanter Pflegedienst in Malliß ist für jüngere und ältere Menschen da Von Thorsten Meier | 13.06.2023, 05:00 Uhr

In wenigen Tagen schon kümmert sich das Team um Pflegedienstleiterin Valeria Hartung um ihre ersten Patienten in Malliß und der nahen Umgebung. Die Firma Vitalis eröffnet am 3. Juli ein Servicebüro im Gesundheitszentrum.