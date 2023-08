Die neue Konzertreihe „Dömitz bespielt“ startet am Sonnabend, 19. August. Dazu wird am Hafenzentrum in der Werderstraße die Hamburger Band „DenManTau“ mit Indie-Rock-Pop erwartet. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, das Warmup um 18.30 Uhr.

Mit einem Stil, der eine explosive Mischung aus rockiger Akustikgitarre, Trompete und tanzbaren Beats darstellt, dazu kreative Klänge aus Effekten und Synthesizern, erschaffen die Musiker von „DenManTau“ eine unverwechselbare Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. „Frontmann Paul Weber bringt eine Bühnenpräsenz mit sich, die man sonst nur bei Legenden wie Freddie Mercury oder Eddie Vedder erleben konnte.“

Der Eintritt zum Konzert in Dömitz ist kostenlos

„DenManTau“ tourte bereits durch Europa, Amerika und Ozeanien. Aktuell ist die Band in ganz Deutschland unterwegs und macht für ein Open-Air-Konzert Stopp in Dömitz. „Der Eintritt zum Konzert ist frei, ein Hut geht herum“, teilt Mandy Botzler von der Initiative „Leben und Kultur“ (LuK) mit. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

„Mit der Konzertreihe möchte der Kulturverein ein neues Format etablieren. Ziel ist es, an verschiedenen Orten in der Stadt Konzerte in entspannter Atmosphäre durchzuführen. Neue Räume sollen musikalisch erobert werden.“ Mandy Botzler Kulturinitiative „Leben und Kultur“ Dömitz

Unterstützt wird das Konzert vom Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des Sofortprogramms „RE-Start lebendige Innenstädte M-V“.