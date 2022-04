Bis Ende Juni werden die großformatigen Bildbänke auf der Festung und dem vorgelagerten Parkplatz zu bestaunen sein. FOTO: Thorsten Meier Besucher in Dömitz werden staunen Zwölf Bildbänke präsentieren die Reize der Natur Von Thorsten Meier | 29.04.2022, 12:42 Uhr

Großformatige Fotos zeigen die besondere Vielfalt der Natur in Mecklenburg-Vorpommern: In Dömitz ist eine Wanderausstellung vom 1. Mai bis zum 27. Juni zu sehen. Sechs Bildbänke stehen auf dem Hof der Festung, sechs weitere am Zingelparkplatz unmittelbar neben der Wehranlage.