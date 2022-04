FOTO: Marco Jahncke Nachfolge im Handwerk Leon Jahncke steigt in den Familienbetrieb in Dömitz ein Von Kathrin Neumann | 31.03.2022, 16:08 Uhr

Leon Jahncke hat seinen Gesellenbrief als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik in der Tasche. Damit hat er nun im väterlichen Betrieb, der Elektrotechnik Jahncke in Dömitz, angefangen. Die Unternehmensnachfolge ist also gesichert.