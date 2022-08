Als er vor 32 Jahren seine Fahrschule in Dömitz eröffnete, musste er noch reichlich praktisches Anschauungsmaterial kaufen. Heute läuft vieles digital. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Fahrschule in Dömitz Helmut Bode begleitet seine letzten Schüler zum Führerschein Von Kathrin Neumann | 30.08.2022, 16:08 Uhr

Mehr als 30 Jahre lang hat Helmut Bode in Dömitz Fahrschulausbildung in allen Klassen angeboten. Jetzt geht er als Fahrlehrer in den Ruhestand, setzt sich allerdings noch nicht ganz zur Ruhe.