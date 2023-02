Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Das Gebäude war leer, als es abbrannte. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Befragungen sind vielversprechend Nach Bränden in Dömitz: Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck und | 08.02.2023, 06:47 Uhr Von Amelie Uding Frank Liebetanz | 08.02.2023, 06:47 Uhr

Nach mehreren Bränden in Dömitz ermittelt die Kriminalpolizei. Am Dienstag hat eine seit vielen Jahren leerstehende Baracke an der Roggenfelder Straße gebrannt. Sie wurde gegen 16.45 Uhr angezündet.