„Dat lütt Museum“ wurde 1999 gegründet. Es zeigt auf drei Etagen Wissenswertes zur Dorfgeschichte, zur Hexenverfolgung in der Griesen Gegend und zu Dorfschulen in der Jabeler Heide. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Druckgrafiken im Dat Lütt Museum Neue Ausstellung zeigt Landschaften von Alt Jabel bis zur Ostsee Von Thorsten Meier | 01.05.2023, 06:00 Uhr

Die Freude bei Paul Tuttas steigt: Er wird in wenigen Tagen Druckgrafiken in seiner Heimat präsentieren – im „Dat lütt Museum“ in Alt Jabel. Bei seinen Werken hat ihn nicht nur die Natur in MV inspiriert.