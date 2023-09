16. Bio-Landpartie in MV Malliß: „Danis Saftladen“ lädt zum Hoffest Von Dénise Schulze | 20.09.2023, 14:36 Uhr Bei ihren Äpfeln setzt Daniela Schuhr von „Danis Saftladen“ auf alte Sorten, da diese eher den ökologischen Linien des Betriebes entsprechen als neuere. Archivfoto: Nele Assmann up-down up-down

Am 23. September werden 62 Bio-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ihre Höfe für Besucher öffnen. Mit dabei ist auch Daniela Schuhr von „Danis Saftladen“ in Malliß.