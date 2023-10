Zu einer Buchlesung wird am Sonnabend, 14. Oktober, in die Johanneskirche Neu Kaliß eingeladen. Jürgen Szybalski, der in Heiddorf großgeworden ist, liest aus seinem Buch „(K)ein hoffnungsloser Fall“. Die Lesung beginnt um 16 Uhr.

In seiner Biografie erzählt Jürgen Szybalski seinen Weg in und aus der Sucht. Er hatte alles verloren, was ihm im Leben wichtig war - seine Familie, seinen Job und schließlich auch seine Gesundheit. Jahre der Alkoholsucht hatten ihn an den Rand des Abgrunds gebracht.

„Sein Lebensbericht ist ein Plädoyer für Menschlichkeit und Zusammenhalt - und dafür, dass jeder Mensch seine Würde behalten kann, egal wie tief er gefallen ist“, heißt es in der Ankündigung.

Spenden für die Schweriner Kindertafel erbeten

Im Anschluss an die Lesung können sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen mit dem Autoren austauschen und Fragen stellen. Das Buch kann vor Ort gekauft und gewidmet werden. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Es wird um eine Spende für die Schweriner Kindertafel gebeten.