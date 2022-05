Der Campingplatz liegt an der Elde-Müritz-Wasserstraße, oberhalb der Schleuse Malliß am Ziegeleikanal. Von dort aus startet das Floß. Ein weitverzweigtes Kanalsystem lädt zu Bootstouren und Spaziergängen ein und bietet Angelsportfreunden ideale Verhältnisse. FOTO: Thorsten Meier Leinen los in Malliß Mit Floß und E-Bike Land und Leute erkunden Von Thorsten Meier | 30.05.2022, 05:54 Uhr

Für alle, die mal wieder etwas erleben wollen, gibt es am 10. Juni und am 10. Juli eine Rad-Floß-Tour, die von Malliß aus startet. Am Grabower Hafen wartet ein Picknick auf die Teilnehmer.