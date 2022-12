Die Initiative „Leben und Kultur“ - allen voran Conny Lepple und André Blasche - haben den Kurzfilmtag für Dömitz organisiert. Foto: Reinhard Krökel/LuK up-down up-down Kurzfilmtag in Dömitz Warum es im Rathaus am 21. Dezember Popcorn gibt Von katt | 15.12.2022, 15:56 Uhr

Wenn am 21. Dezember in 20 Ländern der Kurzfilmtag begangen wird, ist erstmals auch Dömitz dabei. Die Filme werden an einem besonderen Ort gezeigt.