Zu einem Konzert wird für den 10. Juli in die Kirche in Conow eingeladen. FOTO: Sandra Harnack up-down up-down Konzert in Conow Orgel und Tenorhorn erklingen in der Kirche Von Kathrin Neumann | 07.07.2022, 12:24 Uhr

Nach dem Gottesdienst am Sonntag gibt es in der Kirche in Conow ein Konzert. Neben der Orgel wird ein weiteres Instrument erklingen.