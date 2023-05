Im Rathaus von Dömitz gibt es zunächst zwei Fachvorträge, bevor leerstehende Gebäude besichtigt werden. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Gegen Leerstände in Dömitz Bürger sprechen mit Experten über Potenziale und Freiräume Von Kathrin Neumann | 07.05.2023, 17:37 Uhr

Um die Wiederbelebung der Dömitzer Altstadt geht es in einem Projekt, das am 13. Mai startet. Die Bürger sind eingeladen, sich einzubringen. Und so können sie das tun.