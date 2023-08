Initiative „LuK“ wird jünger Hanna Kemker mischt im Vorstand mit Von Kathrin Neumann | 07.08.2023, 18:07 Uhr Hanna Kemker (r.) ist eine der Neuen im Vorstand der Initiative LuK. Die Vorsitzende Pia Peddinghaus freut sich über die Bereicherung. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Der Vorstand der Initiative LuK in Dömitz ist jünger geworden. Hanna Kemker ist eine der neuen Mitstreiterinnen. Und so hat es die Neu-Dömitzerin in die Elbestadt verschlagen.