Pflanzaktion am Spielplatz in Karenz

Zu einer gemeinsamen Staudenpflanzaktion laden am Sonnabend, 23. September, die Gemeinde Karenz und der Förderverein Biosphäre Elbe MV ein. Los geht es um 10 Uhr am Spielplatz hinter der Kita Kinderland in Karenz. Dort soll ein Erdwall mit etwa 100 insekten- und vogelfreundlichen Stauden bepflanzt werden. Teilnehmer sollten Arbeitskleidung, Handschuhe und wenn möglich auch Gartenwerkzeug mitbringen.

Unterstützt wird die Aktion durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr, die unter anderem für die Verpflegung sorgt. Gegen 13 Uhr soll die Aktion mit einem gemeinsamen Mittagessen ausklingen. Anmeldungen per Mail an foerderverein@biosphaere-elbe.de sind erwünscht, aber auch Kurzentschlossene dürfen am Sonnabend gerne vorbeikommen.

Hoffest in „Danis Saftladen“ in Malliß

Im Rahmen der 16. Bio-Landpartie des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland wird auch „Danis Saftladen“ in Malliß am Sonnabend die Tore öffnen. Von 10 bis 17 Uhr findet ein Hoffest mit Musik, Führungen, einer Hofschatzsuche und vielem mehr statt. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein und der Hofladen ist ebenfalls geöffnet.

10. Treckertreffen in Steesow

Bereits zum zehnten Mal wird am Sonnabend das Treckertreffen in Steesow im Amt Grabow stattfinden. Beginn ist um 11 Uhr wenn die Traktoren eintreffen. Um 13.30 Uhr startet der Traktoren-Umzug durch den Ort. Die Blasmusiker „Die Löcknitztaler“ werden für die richtige Stimmung sorgen, außerdem wird um 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Beim Geschicklichkeitswettbewerb werden die besten Fahrer ermittelt und anschließend prämiert. Um 19 Uhr sind alle Besucher zum gemütlichen Beisammensein mit Musik von DJ Bani eingeladen.

Tage der Industriekultur am Wasser in Dömitz, Neu Kaliß und Malliß

Die Metropolregion Hamburg veranstaltet am 23. und 24. September die „Tage der Industriekultur am Wasser“. So können an beiden Tagen Interessierte mehr über den Braunkohlenbergbau in Malliß erfahren. Es werden unter anderem Wanderungen zum Marienstollen oder zur Salzquelle angeboten. Außerdem kann die Ausstellung zur Bergbaugeschichte besichtigt werden. Treffpunkt für alle Angebote ist im Infozentrum MIK in der Ludwigsluster Straße 11. Am Sonnabend sind Besucher von 10 bis 17 Uhr willkommen, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Die Papierfabrik in Neu Kaliß öffnet ebenfalls ihre Türen. Am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr sind Besucher eingeladen und können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Das Regionalmuseum Hans Joachim Bötefür in Alt Kaliß, welches sich unter anderem mit dem Braunkohlenbergbau und der Papierfabrik beschäftigt, hat am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Jeweils zur vollen Stunde werden Führungen angeboten.

Lesen Sie dazu: Neuer Skywalk führt auf historischem Bauwerk über das Elbvorland

Am Sonntag sind Besucher an der Dömitzer Eisenbahnbrücke im niedersächsischen Kaltenhof zu Führungen mit dem Architekten Ralf Pohlmann eingeladen. Diese finden jeweils um 11, 13 und 15 Uhr statt. Außerdem können die Teilnehmer auf dem neuen Skywalk spazieren.

Hochzeitsmesse in Glaisin

Auf dem Hochzeitshof in Glaisin findet am Sonntag, 24. September, eine Hochzeitsmesse statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr werden sich unterschiedliche Aussteller rund um den großen Tag der zukünftigen Brautpaare präsentieren. Neben Hochzeits- und Festtagsmode können die Besucher auch verschiedene Locationen, Anbieter von Dekorationen oder Torten kennenlernen. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr starten Modenschauen für Frauen und Männer. Um 13 Uhr wird auch Kindermode gezeigt.

Der Eintritt zur Hochzeitsmesse ist frei. Das Frauenzimmer und das Herrenhaus sind an diesem Tag ebenfalls geöffnet und können entdeckt werden. Termine für Anproben können vereinbart werden.