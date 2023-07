Wo sich Merle und Tom-Luca regelmäßig zu ihrem Kurs „Geschichtswerkstatt“ treffen, haben einst die Arbeiter der Dynamitfabrik gewohnt. Nur ein Ergebnis zu ihren Forschungen zur Geschichte der Gebäude. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Geschichtswettbewerb Tom-Luca und Merle holen mit ihrer Forschung den Landessieg Von Kathrin Neumann | 14.07.2023, 16:29 Uhr

Was ist in den vergangenen gut 120 Jahren in den heutigen Nebengebäuden des Schulzentrums in Dömitz passiert? Das haben die Schüler Tom-Luca und Merle herausgefunden - und mit ihren Ergebnissen am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen.