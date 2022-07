Die Arbeit im Garten ist für Reimund Scheper aus Dömitz ein Hobby und Medizin zugleich. FOTO: Kathrin Neumann up-down up-down Kleingarten in Dömitz Bei Reimund Scheper gibt es Gemüse frisch vom Beet Von Kathrin Neumann | 17.07.2022, 18:05 Uhr

Im Kleingarten am Ortsausgang von Dömitz versorgen sich Ilona und Reimund Scheper selbst mit Obst und Gemüse. Und was übrig ist, bieten sie anderen an.