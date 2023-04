Die Freiwillige Feuerwehr von Niendorf an der Rögnitz hat 32 Mitglieder. Foto: Hartmut Ahrndt up-down up-down Feuerwehr Niendorf an der Rögnitz Brandbekämpfer stellen neueste Löschtechnik vor Von Thorsten Meier | 13.04.2023, 06:02 Uhr

Örtliche Freiwillige Feuerwehr von Niendorf an der Rögnitz lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür am 15. April ab 14 Uhr am Gerätehaus, Lindenstraße 6 A, ein.