Ein Bürgermeister für alle Fälle: Reinhold Suhrau will die Elbestadt zusammen mit Verwaltung sowie Stadtpolitik auch 2023 weiter nach vorne bringen und Tourismus, Kultur wie auch Wirtschaft ankurbeln. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Bürgermeister blickt auf 2023 Reinhold Suhrau hofft bei der Festung Dömitz auf das Land Von Thorsten Meier | 28.12.2022, 12:23 Uhr

Die Zukunft der Festung war 2022 eines der vorherrschenden Themen in Dömitz. Der Bürgermeister sagt, wie es aktuell aussieht, und nennt Projekte für 2023. So will die Stadt mehr Wohnraum schaffen und es steht ein Jubiläum an.