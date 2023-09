Protest der Bürgerinitiative „Lkw-Raus“ Fahrradkorso gegen Schwerlastverkehr in Dömitz Von Kathrin Neumann | 11.09.2023, 11:39 Uhr Die Straßen in der historischen Altstadt von Dömitz sind eigentlich zu schmal für große Lkw und Traktoren. Die Bürgerinitiative fordert: „Lkw-Raus“. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down

Die Bürgerinitiative „Lkw-Raus“ will ihre Forderung, den Schwerlastverkehr mit mehr als 7,5 Tonnen aus Dömitz zu verbannen, mit einem Fahrradkorso erneuern. Und so soll die Aktion am 15. September ablaufen.