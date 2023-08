In Neu Kaliß kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Dabei wurde laut Polizei der 77-jährige Fahrradfahrer am Donnerstagabend leicht verletzt.

Fahrradfahrer soll rote Ampel missachtet haben

Der 77-Jährige soll in der Mühlenstraße eine rote Ampel an der B191 missachtet haben. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Ein Atemalkoholtest beim Fahrradfahrer ergab einen Wert von 0,43 Promille.

Der 77-Jährige wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist gegen den Mann Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.