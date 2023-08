Nach Eröffnung des Skywalks Historikerin blickt in Geschichte der Dömitzer Eisenbahnbrücke Von Kathrin Neumann | 24.08.2023, 12:53 Uhr Um die Dömitzer Eisenbahnbrücke dreht sich ein Vortrag auf der Festung Dömitz. Auf der Brücke wird am 25. August ein Skywalk eröffnet. Foto: Mandy Botzler up-down up-down

Auf den Resten der Dömitzer Eisenbahnbrücke am Westufer der Elbe wird nach umfangreichen Bauarbeiten am Freitag ein Skywalk für Besucher eröffnet. Dazu gibt es am Tag darauf eine Lesung zur Geschichte des Industriedenkmals.