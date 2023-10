In Eldena soll am kommenden Wochenende wieder ordentlich gefeiert werden. Vom 6. bis zum 8. Oktober findet das Dorffest auf dem Festplatz an der Freiwilligen Feuerwehr statt. Die Gemeinde und der Veranstalter Markant Production haben wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten mit einem Fackelumzug. Um 19 Uhr wird sich der Zug mit Musikbegleitung am Gemeindehaus in der Bahnhofstraße in Bewegung setzen. Das Ziel ist der Festplatz an der Feuerwehr im Friedhofsweg. Um 21 Uhr startet hier die Markant Music Zeltfete mit Musik von Schlagern über Techno und Goa bis hin zu Partyklassikern und Deutschrap. Wie der Veranstalter mitteilt, werden unter anderem DJ Jan-Erik Karwat, DJ Finn Tedesco, DJ Bendelic und DJ Paull auflegen.

Familiennachmittag mit Tanzauftritten

Der Sonnabend steht in Eldena ganz im Zeichen der Familie. Das Programm startet ab 14 Uhr auf dem Festplatz. Die Vereine des Ortes präsentieren ein buntes Programm für alle Generationen zum Mitmachen und Erleben. Geplant sind unter anderem ein Auftritt der Cheerleader vom Tanzsport Eldena sowie das Programm der Kita Eldespatzen. Für Kaffee und Kuchen sorgt an diesem Nachmittag der Jugendclub Eldena, der sich über eine kleine Spende für die Jugendarbeit freuen würde.

Veranstalter des Dorffestes in Eldena ist die Firma Markant Production.

Am Abend wird dann wieder gefeiert. 18 Uhr beginnt die Kinderdisco im beheizten Festzelt, der Eintritt ist frei. Um 20 Uhr startet die Dorffest-Party für alle Generationen im Festzelt und auf dem Freigelände mit DJ Valuev. Laut Veranstalter wird Dagis Crew am Abend wieder für ein Überraschungsprogramm sorgen.

Traditionelles Frühschoppen am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Eldena um 10 Uhr. Anschließend findet ein Frühshoppen mit DJ Pair Glasses statt. Für das leibliche Wohl wird das gesamte Wochenende über gesorgt sein.