Eldena/ Dömitz Bargeld aus Apotheke in Eldena gestohlen - versuchter Einbruch in Dömitz Von Haley Hintz | 09.05.2023, 05:33 Uhr

In die Apotheke in Eldena brachen Täter in der Nacht zu Montag ein. Dabei stahlen sie Wechselgeld aus einer Ladenkasse. In Dömitz kam es zu einem versuchten Einbruch.