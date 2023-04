Blaulicht Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brandstiftung vermutet Holzpaletten in Dömitz in Flammen aufgegangen Von Eike Moldenhauer | 17.04.2023, 12:08 Uhr

Am frühen Sonntagabend kam es auf einem Firmengelände in Dömitz zu einem Brand, bei dem zwei Holzpaletten in Flammen aufgingen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.