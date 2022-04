Er könnte sich gut vorstellen, eines Tages Erzieher zu werden. Leland verbrachte den Boys’ Day in der Kita „Abenteuerland“. FOTO: Gritta Flau, Volkssolidarität SWM Boys’ Day zwischen Neu Kaliß und Ludwigslust Wenn Jungs Windeln wechseln und Akten ordnen Von Gritta Flau/Kathrin Neumann | 29.04.2022, 19:16 Uhr

Beim Boys’ Day probierten sich Jungs in typischen Frauenberufen aus. Sie waren in Eldena, Ludwigslust und Neu Kaliß in Kindereinrichtungen und Grundschulen, im Büro und in der Tagespflege tätig.