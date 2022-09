„Einfach mal raus!“ – so lautet das Camping-Motto, das in Zeiten der Pandemie noch mehr an Popularität gewonnen hat. Mobiles Reisen ist nicht nur ein Freizeitvergnügen für Frischluftfans, es verspricht auch ein Stück Freiheit für jedermann. Das haben Hotelfachfrau Madlen Iburg und ihr Mann Dirk, der Autoschlosser und Mechaniker für Nuklearmedizin ist, auch dieses Jahr erneut erlebt.

Foto: Thorsten Meier