Ganz im Zeichen der Kunst steht das Wochenende 23./24. September in Dömitz. Unter dem Motto „Dömitz kreativ“ können Einheimische und Gäste nicht nur Kunst sehen, sondern sich selbst ausprobieren. „Ausstellungen, Vernissage und Workshops in Galerien und leerstehenden Häusern zeigen die Vielfalt des kreativen Dömitz“, betont Pia Peddinghaus, die Vorsitzende der Initiative „Leben und Kultur“ (LuK).

„20 Künstler und Künstlerinnen an zehn Orten und Raum zum Ausprobieren und Gestalten versprechen farbenfrohe Tage.“ Pia Peddinghaus Vorsitzende der Initiative „Leben und Kultur“ (LuK)

Die Grundlagen des Porträtzeichnens vermittelt zum Beispiel Klaus Freytag. Einen Druckkurs mit Linoleum bietet Philip Angermeyer an. Bei Ute Stender können Objekte und Bilder aus Glas gefertigt werden, Petra Kraft vermittelt Grundlagen des Zeichnens. Monoprinting mit der Gelplatte zeigt Katja Chocholowicz, das Siebdrucken vermittelt Odile Luecken.

Wie die Veranstalter informieren, bestehen die Workshops aus in sich geschlossenen Einheiten von zwei bis drei Stunden. Die Plätze sind begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung erwünscht. Sollten noch Plätze frei sein, ist auch eine spontane Teilnahme möglich. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf bis zehn Euro.

In der Galerie Dömitz wird am Sonnabend eine neue Ausstellung eröffnet

Das Kunstwochenende wird von der Initiative LuK, dem Atelier Kraft und der Galerie Dömitz veranstaltet. Es wird von der Stadt Dömitz und über das Programm „Re-Start Lebendige Innenstädte MV“ unterstützt. Die Veranstaltungsorte für die Ausstellungen und Workshops sind an roten Punkten zu erkennen. Am Sonnabend, 23. September, wird in der Galerie Dömitz eine neue Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden Werke von Frédéric Behart und von Michael Krawietz. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Mehr Informationen: Kunst-Wochenende in Dömitz größer als Größer als Zeichen Unter dem Motto „Dömitz kreativ“ findet am 23./24. September in der Elbestadt ein Wochenende statt, an dem Einheimische und Besucher Kunst sehen und ausprobieren können. Die Ausstellungen sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet, die Workshops beginnen jeweils um 11 und um 14.30 Uhr. Anmeldungen sind unter Telefon 038758/340865 oder per Mail an info@luk-doemitz.de möglich. Und das sind die Veranstaltungsorte: Remise des Rathauses, Rathausplatz 1

Glaswerkstatt, Torstraße 29

Friedrich-Franz-Straße 12

Atelier Kraft, Friedrich-Franz-Straße 5

Galerie Dömitz, Friedrich-Franz-Straße 2

Treffpunkt, Friedrich-Franz-Straße 11

Galerie auf der Festung

Torstraße 8

Torstraße 17

Slüterplatz 6

Nicht nur für die Augen, auch für die Ohren gibt es am Wochenende in Dömitz Genuss. Am Sonnabend ab 19 Uhr spielt auf dem Slüterplatz die Band „Tiahi“. Bei schlechtem Wetter geht es nach drinnen. Das Konzert gehört zum neuen Veranstaltungsformat „Dömitz bespielt“.