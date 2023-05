Claudia und Daniel Weis-Grundnig haben das neue Fitnessstudio „bestFITclub“ nach Dömitz gebracht. Maike Soteck (l.) ist dort die Studioleiterin. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down „bestFITclub“ vor Eröffnung Dannenberger kommen mit Fitnessstudio nach Dömitz Von Kathrin Neumann | 19.05.2023, 14:42 Uhr

In Dömitz öffnet mit dem „bestFitclub“ ein neues Fitnessstudio. Die Betreiber haben schon in Dannenberg ein Sportcenter. Und so viel muss man in Dömitz für das Training bezahlen.