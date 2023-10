Mixed Media-Kunst aus Polz Ingrid van Bergen will 2024 wieder so richtig durchstarten Von Thorsten Meier | 13.10.2023, 05:19 Uhr Ingrid van Bergen aus Polz lebt ihre Kreativität vielfältig aus. Mit verschiedenen Druckverfahren hat sie auch schon Entwürfe für eine Skyline von Dömitz erstellt. Die Künstlerin sieht viel Potenzial, mit mehr Werbung Besucher nach Dömitz zu locken. Foto: Thorsten Meier up-down up-down

In ihrem Polzer Atelier bietet Ingrid van Bergen einen Überblick aus mehr als 30 Jahren bunter und vielfältiger Mixed-Media-Kunst. In diesem Jahr hat sie vieles ruhiger angehen lassen, 2024 will sie wieder durchstarten.