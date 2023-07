Bei Neu Göhren kam es zu einem Unfall mit einem Traktor. Symbolfoto: Fotostand/K. Schmitt/Archiv up-down up-down Amt Dömitz-Malliß Traktorunfall in Neu Göhren: Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro Von Haley Hintz | 04.07.2023, 10:57 Uhr

Bei einem Traktorunfall ist am Montagnachmittag in Neu Göhren ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 55.000 Euro entstanden.