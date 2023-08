Niendorf an der Rögnitz Kreisstraße 41 wird wegen Bauarbeiten gesperrt Von Kathrin Neumann | 04.08.2023, 12:04 Uhr In Niendorf an der Rögnitz wird die Kreisstraße erneuert. Deshalb gibt es eine Vollsperrung. Foto: Sebastian Kahnert up-down up-down

Der Landkreis will in Niendorf an der Rögnitz einen Teil der Ortsdurchfahrt erneuern. Das sind die Folgen für Anwohner und Durchfahrende.