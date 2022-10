Auf dem Papier sind die rund 1100 Quadratmeter für die neue Krippe, Kindergarten und Hort bereits verplant. Sehr zur Freude von Burkhard Thees (r.) und Holger Mieth. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Träger ist die Volkssolidarität Baustart in Neu Kaliß für Krippe, Kindergarten und Hort Von Thorsten Meier | 13.10.2022, 12:36 Uhr

Die Gemeinde Neu Kaliß hat die Zeichen der Zeit erkannt und will sich für die Zukunft wappnen. Baustart für neue Kindereinrichtungen war am Donnerstag. Insgesamt sind 3,6 Millionen Euro an Gesamtinvestitionen vorgesehen.