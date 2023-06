Staubige und heiße Rennen werden am Sonnabend beim Autocross in Tewswoos erwartet. Archivfoto: Kathrin Neumann up-down up-down 10. Juni Autocross in Tewswoos: Rennfahrer rechnen mit heißem und staubigem Kampf Von Kathrin Neumann | 08.06.2023, 14:35 Uhr

In Tewswoos startet am Sonnabend der nächste Wertungslauf in der WGB-Serie der Autocrosser. Diesmal gibt es eine Besonderheit.