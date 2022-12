Die Festung Dömitz ist auch ein beliebter Ausstellungsort. Foto: Thorsten Meier up-down up-down Dömitz Ausstellung auf der Festung zeigt Aquarelle von Wolf, Hirsch und Co. Von Thorsten Meier | 28.12.2022, 10:43 Uhr

An der Ostsee oder in den Wäldern MVs finden Hanka und Frank Koebsch ihre Inspiration. Ihre Aquarelle zeigen verschieden Tiere, vom Vogel bis zum Fischotter. Wann die Werke in Dömitz zu sehen sind.