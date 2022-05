Um interessante Blicke zum Himmel zu werfen, muss Detlef Lawrenz immer erst sein Teleskop mit Stahlsäule und deutscher Montierung ein- und ausrichten. Bei störenden Lichtquellen, Nebel oder Wolken nützt aber auch ihm die beste Spezialtechnik nicht viel. FOTO: Thorsten Meier Astronomie in Malliß Detlef Lawrenz blickt fasziniert auf die Sterne Von Thorsten Meier | 29.05.2022, 11:25 Uhr

Die Beschäftigung mit der Astronomie und dem Weltall kann Detlef Lawrenz in Malliß ausleben. Die Lichtverschmutzung in Mecklenburg-Vorpommern hält sich dort noch in Grenzen. Ein tiefer Blick ins Universum ist möglich.