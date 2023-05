Unter Beobachtung der Wettkampfrichter baut die Wettkampftruppe der Freiwilligen Feuerwehr Klein Schmölen einen Löschangriff auf. Foto: Dénise Schulze up-down up-down Amtsfeuerwehrtag 2023 Dömitz-Malliß Teamarbeit und Schnelligkeit zählten beim Amtsausscheid in Heidhof Von Dénise Schulze | 14.05.2023, 15:08 Uhr

Beim Amtsfeuerwehrtag traten insgesamt 23 Erwachsenen- und Jugend-Mannschaften aus dem Amt Dömitz-Malliß in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Wer sich an die Spitze setzte.