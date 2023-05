Das Internet mit all seinen Vorteilen kennenzulernen, dabei geht es am Tag der Digitalpaten. Er findet am Sonnabend, dem 13. Mai, von 13 bis 16 Uhr im Amtsgebäude Dömitz-Malliß statt. Auch Silvana Lembke, die im Bereich Zentrale Dienste tätig ist, wird dabei sein.

