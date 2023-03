Die alten Gebäude des ehemaligen Bahnhofs sind einsturzgefährdet. Foto: Kathrin Neumann up-down up-down Polizei Ludwigslust warnt Achtung, Lebensgefahr am alten Dömitzer Bahnhof Von Marlena Petersen | 19.03.2023, 10:04 Uhr

Immer wieder würden Kinder und Jugendliche in den Ruinen des alten Bahnhofs in Dömitz spielen und sich in Gefahr bringen. Die Polizei Ludwigslust sieht Handlungsbedarf.