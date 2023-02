Das ehemalige Verwaltungsgebäude der KEB soll in „voller Ausdehnung“ gebrannt haben. Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv up-down up-down Zweiter Brand in kürzester Zeit Alter Konsum in Dömitz brennt nieder und | 08.02.2023, 06:47 Uhr Von Amelie Uding Frank Liebetanz | 08.02.2023, 06:47 Uhr

Die Feuerwehr Dannenberg hatte am 7. Januar dabei geholfen, das Feuer im ehemaligen Konsum in Dömitz zu löschen. Noch vor kurzem brannte erst der Dachstuhl eines Gebäudes in der Bahnhofstraße.