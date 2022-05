Seit Jahren beim Autocross dabei und einer der Schrauber: Robert Timm. Vor Kurzem hat er für seine Schwägerin einen Polo zum Rennwagen umgebaut. FOTO: Kathrin Neumann Autocross-Rennen in Tewswoos Mit frisiertem Polo über die sandige Strecke Von Kathrin Neumann | 17.05.2022, 11:54 Uhr

Laut und wohl auch staubig wird es am Sonnabend, 21. Mai, wieder in Tewswoos. Auf der Rennstrecke am Ortsrand wird das 40. Autocross-Rennen gestartet. Die Strecke ist anders als die an den anderen Stationen der WGB-Serie.