Die Einsatzmeldung klang gewaltig. Mehr als 2600 Liter Diesel drohen aus einer defekten Lok auszulaufen. So lautete der erste Unfallreport der Leitstelle am 12. Oktober gegen 17.40 Uhr. Unfallort war Consrade an der Straße Hohes Feld. Alarmiert waren neben der Berufsfeuerwehr Schwerin auch die Amtswehrführung Crivitz sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Plate, Banzkow und Sukow. Die letzteren beiden Wehren konnten jedoch nach der ersten Einschätzung der Lage wieder abrücken.

Die Bahnstrecke zwischen Schwerin und Plate ist gesperrt. Grund ist diese Lok. Sie ist entgleist.

Ein Güterzug war auf dem Weg aus dem Kieswerk Consrade in Richtung Schwerin in eine Bahnsperre gefahren. „Dabei ist die Lok aus dem Gleis gerissen worden und ein Metallstück hat sich in den Tank gebohrt und diesen so beschädigt, dass Diesel auslief“, erklärt der Plater Einsatzleiter René Kopplow.

Mit kleinen Eisenschalen, die regelmäßig ausgetauscht wurden, hatten die Brandschützer gleich nach ihrer Ankunft begonnen, den auslaufenden Kraftstoff aufzufangen. „Der Gefahrgutzug Ost aus Parchim ist auf Anfahrt und wird dann den Diesel in große 1000-Tank-Container abpumpen“, erklärt einer der Brandschützer.

Per Hand in kleinen Eisenschalen wurden der auslaufende Diesel von den Einsatzkräften der Plater Feuerwehr aufgefangen.

Doch bis die Einsatzkräfte aus Parchim da sind, ist das Geschick und die ruhige Hand der Plater Feuerwehrmänner und -frauen gefragt.

Ein deutlicher Riss in der Schiene. Ob es geschweißt werden kann oder das Stück ausgetauscht werden muss, sollen Experten noch klären.

Zur gleichen Zeit nehmen der Notfallmanager der Deutschen Bahn gemeinsam mit Beamten der Bundespolizei die Schäden an den Bahngleisen auf. Die 127 Tonnen schwere Lok war beim Überfahren der Bahnsperre von der Schiene gesprungen und hatte dabei auch die Schiene selbst beschädigt.

Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren vor Ort. Darunter auch die Mitglieder des Gefahrgutzuges aus Parchim, die mittels einer Pumpe den Diesel entfernten.

Spezialkräfte aus Parchim kümmerten sich um dem Kraftstoff im Tank der defekten Lok bei Consrade.

Etwas Pech gab es dann noch beim Befüllen der Plastikcontainer. Drei waren vor Ort, einer ging kaputt. Bei einem Landwirtschaftsbetrieb in Plate fanden die Brandschützer jedoch schnell Hilfe. Die Agrargenossenschaft konnte mit zwei Behältern aushelfen.

Der Tank der Lok fasst 6400 Liter und laut Anzeige war er knapp halb voll.

„Der Tank der Lok fasst 6400 Liter und laut Anzeige ist er etwa halb gefüllt“, erklärt ein Brandschützer. Eine genaue Zahl könne jedoch niemand bestimmen. Der abgepumpte Diesel muss von der Bahn entsorgt werden. Die entgleiste Lok werde von einem Hilfszug, der aktuell in Fulda stationiert sei, wieder mittels eines Krans auf die Schiene gehoben und dann abgeschleppt. Dessen Ankunft ist für den 13. Oktober gegen 6 Uhr avisiert.

Auch Odeg färht wegen Zugunglück bei Coansrade nicht

Die Bahnstrecke zwischen Schwerin und Plate wurde direkt nach dem Unfall voll gesperrt. Auch die Odeg-Züge am späten Donnerstagabend wurden gestrichen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich aber laut Bahn aktuell noch nicht einschätzen. Ebenso, wie lange die Bahnstrecke zwischen Schwerin und Plate gesperrt bleibt.